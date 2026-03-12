Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, Тегеран не намерен уступать в противостоянии с Западом. Он заявил, что Ормузский пролив остается закрытым, и предупредил о возможности открытия новых театров военных действий в регионе, если израильская агрессия продолжится.

Верховный лидер также потребовал от Вашингтона и Тель-Авива финансовых компенсаций за причиненный ущерб. Отдельно он обратился к ближневосточным странам с призывом ликвидировать американское военное присутствие, пообещав взамен добрососедские отношения. Не обошел стороной Моджтаба Хаменеи и личную трагедию.

Напомним, в первые часы массированных ударов он потерял отца, мать, жену и сестру. Сам новый лидер получил ранения и с тех пор не появляется публично из соображений безопасности. В иранском внешнеполитическом ведомстве заверили, что его здоровью ничего не угрожает.

Особое место в последних заявлениях Тегерана заняла тема удара по школе в Минабе. Жертвами атаки стали более 170 человек, в основном ученицы и их наставницы. Как уточнил официальный представитель МИД, по зданию начальной школы выпустили две крылатые ракеты «Томагавк». В Тегеране убеждены, что Вашингтон намеренно добивался максимального числа жертв. В США официально отрицают причастность к трагедии, хотя ведут расследование. Пентагон признал, что удар мог быть сделан случайно из-за устаревших координат.