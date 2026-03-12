Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы Евросовета Антониу Кошты и других западных политиков о том, что Москва якобы является основным бенефициаром эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, в своих рассуждениях европейские чиновники невольно цитируют песню исполнителя Shaman, но полностью искажают ее смысл. Захарова напомнила строки «Я русский, мне повезло», отметив, что западные деятели используют их в контексте, прямо противоположном заложенному в композиции.

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