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Захарова допустила, что на Западе политики цитируют песни Shaman «Я русский»

12 марта 2026 15:37
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Захарова допустила, что на Западе политики цитируют песни Shaman «Я русский»-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы Евросовета Антониу Кошты и других западных политиков о том, что Москва якобы является основным бенефициаром эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

По ее мнению, в своих рассуждениях европейские чиновники невольно цитируют песню исполнителя Shaman, но полностью искажают ее смысл. Захарова напомнила строки «Я русский, мне повезло», отметив, что западные деятели используют их в контексте, прямо противоположном заложенному в композиции.

Фото: pixabay

# Международная политика

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