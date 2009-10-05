У Беларуси самый высокий индекс развития человеческого потенциала среди стран СНГ

Беларусь заняла 68 место в ежегодном рейтинге по индексу развития человеческого потенциала (Human Development Report 2009), опубликованном ООН, и вошла в число стран с высоким уровнем человеческого развития.

68-я позиция Беларуси основывается на ее индексе развития человеческого потенциала - 0,826 (для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял 0,786). Государства с показателями выше 0,900 определяются как страны с очень высоким уровнем человеческого развития.

Среди стран СНГ ближе всего к Беларуси расположилась Россия - 71 место, (индекс - 0,817), далее Казахстан - 82 (0,804), Армения - 84 (0,798), Украина – 85 (0,796), Азербайджан - 86 (0,787), Молдова - 117 (0,720).

Согласно рейтингу, Норвегия (0,971) является наиболее привлекательной страной, тогда как Нигерия (0,340) имеет наименьший индекс развития человеческого потенциала.

В докладе ООН о человеческом развитии отмечено, что наибольшая продолжительность жизни в Японии - 82,7 года, а наименьшая в Афганистане - 43,6. Лихтенштейн является страной с самым высоким ВВП на душу населения - почти $85,4 тыс., а Конго с $298 - на последнем месте.

Индекс развития человеческого потенциала ООН (Human Development Report 2009) основан на данных 2007 года, сообщает БЕЛТА.