Вложено более 15 млн евро! Гомель и Нижний Новгород готовят к реализации проект по выпуску упаковки

Беларусь и Россия продолжают укреплять региональное сотрудничество. Гомельские предприятия посещает делегация Нижегородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 августа, они познакомились с резидентами свободной экономической зоны, которые выпускают различные виды упаковки.

Гомельские производители предлагают россиянам продукцию, которая сможет заменить европейские аналоги, ушедшие с рынка из-за санкций. В частности на одном из заводов воплощают в жизнь новый инвестпроект – готовят к открытию цех по выпуску упаковки для медпрепаратов: ингаляторов, флаконов для спреев и различных капель. В реализацию проекта вложено около 15 миллионов евро, запуск планируют к концу 2023 года. Новую продукцию уже ждут покупатели из Беларуси и России.

Ярослав Зощук, генеральный директор предприятия по производству упаковки:

В Беларуси производств такого уровня точно нет, есть производители медизделий, но порядка 10 тысяч метров чистых помещений – это самое крупное производство в Европе. Российский рынок будет порядка 60 %, экспорт будет составлять порядка 80-ти от общего. При этом будет максимальное импортозамещение белорусских продуктов на белорусский рынок.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:

С Гомельской областью активно у нас развиваются взаимоотношения в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Безусловно, «Гомсельмаш», нас очень интересует гомельские металлургические предприятия, потому что мы крупнейший промышленный регион Российской Федерации и для нас это очень важно. Есть интересы к пищевой промышленности, то есть легче сказать, что нас в нашей совместной работе не интересует. Объем работ большой, интересный, поэтому только вперед.