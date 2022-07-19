«Власти там в бешенстве». Лукашенко спросил Караника о безвизе для граждан Литвы, Латвии и Польши

Новости Беларуси. Сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затронули и тему безвиза для иностранцев. В частности, с 15 апреля по 31 декабря введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии. А с 1 июля такой возможностью могут воспользоваться еще и поляки. Президент Беларуси рассматривает возможность продления безвизового режима. Александр Лукашенко поинтересовался, как на это реагируют иностранцы, а главное – белорусы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Специфический вопрос, мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это прежде всего ваша зона ответственности – граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это? Стоит нам сохранять этот безвизовый въезд? Как реагируют приезжие из Литвы, Латвии и Польши? И наши, главное – наши как к этому относятся? То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит уже, на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека. Но тем не менее, как наши люди на это реагируют? Ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима.
«Будет хороший резерв и запас кормов на будущее». Что обсуждал Лукашенко с Караником – подробнее здесь.