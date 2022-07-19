«Будет хороший резерв и запас кормов на будущее». Что обсуждал Лукашенко с Караником?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается сельского хозяйства, главной для вас отрасли, то, естественно, последние погодные условия немного усложнили уборку, в том числе и у вас. Хотя катастрофы для Гродненщины в этом плане я не вижу, потому что у вас и кадры, молодцы люди, и подготовлены вы к уборке, как всегда, лучше, чем обычно. Я уверен, что вы уборку проведете так, как надо. Но надо все-таки учитывать эту спресованность. Озимый ячмень, рапс, потом надо пахать быстро, чтобы озимые посеять хотя бы в первой половине сентября или там по срокам как у вас. И яровые, колосовые надо убрать вовремя. Но самое главное – второй укос трав хороший. Особенно на Гродненщине очень хороший второй укос. На Могилевщине он лучше даже, чем первый, по объему, по урожайности. Особенно там, где успели подкормить травы второго укоса. Надо это взять. Это будет хороший резерв и запас кормов на будущее. Потому что такие погодные условия для трав вряд ли у нас еще будут. Я вообще не помню, чтобы так было. Как по заказу, попросил Господа, он тебе дождик подбросил. Поэтому уборка трав меня сейчас очень настораживает в связи с тем, что надо колосовые убирать, рапс убирать. Будет отвлечение большое – основная уборка, и тут еще травы, но их надо взять.

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