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Власти Эквадора поблагодарили Беларусь за помощь после разрушительного землетрясения

06 июня 2016 17:19
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Новости Беларуси. Власти Эквадора поблагодарили Беларусь за гуманитарную помощь. От имени президента и правительства  министр  иностранных дел и миграции этой страны выразил глубокую признательность руководству Беларуси.

Белорусский транспортный самолет с гуманитарным грузом вылетел в Эквадор 29 мая. По просьбе эквадорских властей Боинг доставил 50 тонн гуманитарного груза в пострадавший регион. На борту были палатки, одеяла, передвижные дизельные электростанции, раскладные кровати.

Напомню, 16 апреля в Эквадоре произошло самое разрушительное за последние 67 лет землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Эквадор

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