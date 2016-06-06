Власти Эквадора поблагодарили Беларусь за помощь после разрушительного землетрясения

Новости Беларуси. Власти Эквадора поблагодарили Беларусь за гуманитарную помощь. От имени президента и правительства министр иностранных дел и миграции этой страны выразил глубокую признательность руководству Беларуси.

Белорусский транспортный самолет с гуманитарным грузом вылетел в Эквадор 29 мая. По просьбе эквадорских властей Боинг доставил 50 тонн гуманитарного груза в пострадавший регион. На борту были палатки, одеяла, передвижные дизельные электростанции, раскладные кровати.

Напомню, 16 апреля в Эквадоре произошло самое разрушительное за последние 67 лет землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.