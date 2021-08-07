Владимир Кухарев: надо работать с населением в области строительства

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Надо работать по разъяснительной работе с населением в области строительства, потому что вопросы в основном возникают из-за того, что люди своевременно не получают информацию. Даны поручения соответствующим службам. В жилищно-коммунальном хозяйстве очень большое подспорье дает нам служба 115.бел, куда люди обращаются. Не только там письменно в электронном виде, но и путем фотографий. Мы анализируем ситуацию и для этого направляем туда и финансирование.

Сенаторы намерены провести в Минске еще один единый день приема граждан в сентябре.