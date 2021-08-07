Владимир Кухарев: надо работать с населением в области строительства

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – главная тема выездного расширенного заседания президиума Совета Республики в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мингорисполкоме осваивают новые форматы обратной связи. Единая круглосуточная диспетчерская служба «115» помогает аккумулировать волнующие вопросы. Для этих целей создали специального чат-бота.
«Человек хотел не этого». Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Надо работать по разъяснительной работе с населением в области строительства, потому что вопросы в основном возникают из-за того, что люди своевременно не получают информацию. Даны поручения соответствующим службам. В жилищно-коммунальном хозяйстве очень большое подспорье дает нам служба 115.бел, куда люди обращаются. Не только там письменно в электронном виде, но и путем фотографий. Мы анализируем ситуацию и для этого направляем туда и финансирование.
Сенаторы намерены провести в Минске еще один единый день приема граждан в сентябре.