Владимир Коваленок, космонавт и дважды Герой СССР, 2 марта отмечает 75-летие

Новости Беларуси. Покоритель космоса и гордость Беларуси. Владимир Коваленок 3 марта отмечает 75-летний юбилей. Уроженец маленькой деревушки в Минской области сумел осуществить не только детскую мечту – стать летчиком. Он трижды побывал в Космосе и в 1978 году установил на то время рекорд пребывания человека вне Земли. В общей сложности Владимир Коваленок провел на орбите 216 суток, в том числе два часа в открытом космосе.

Все это описано в нескольких книгах легендарного астронавта. На родине Владимира Коваленка установлен бронзовый бюст, его имя носит школа.

Дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации и профессора военных наук с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.