Новости Беларуси. В Беларуси завершается масштабная проверка уровня боевой готовности армии. Были задействованы около 30 воинских частей, подразделений, а также системы противовоздушной обороны.

Для прохождения своеобразного экзамена из запаса призвали около трех тысяч военных. На протяжении нескольких недель они демонстрировали не только профессиональные навыки, но и умение действовать в нестандартной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Очень приятно, что вчерашние военнослужащие запаса – офицеры, прапорщики, солдаты – достойно действовали в ходе проведения этого тактического учения. Можно с уверенностью сказать, что с офицерами запаса, солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей родины.

Комплексная проверка Вооруженных Сил в таком масштабе проводится в Беларуси впервые. Ее сложность заключается в зимних условиях. Это позволило на деле проверить способность воинских формирований выполнять поставленные перед ними задачи.