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В Беларуси завершается масштабная проверка уровня боевой готовности армии

03 марта 2017 05:43
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается масштабная проверка уровня боевой готовности армии. Были задействованы около 30 воинских частей, подразделений, а также системы противовоздушной обороны.

Для прохождения своеобразного экзамена из запаса призвали около трех тысяч военных. На протяжении нескольких недель они демонстрировали не только профессиональные навыки, но и умение действовать в нестандартной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Очень приятно, что вчерашние военнослужащие запаса – офицеры, прапорщики, солдаты – достойно действовали в ходе проведения этого тактического учения. Можно с уверенностью сказать, что с офицерами запаса, солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей родины.

Комплексная проверка Вооруженных Сил в таком масштабе проводится в Беларуси впервые. Ее сложность заключается в зимних условиях. Это позволило на деле проверить способность воинских формирований выполнять поставленные перед ними задачи.

# общество # Сергей Потапенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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