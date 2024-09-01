Владимир Громов откровенно ответил, что для него значит звание народного артиста

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Это, конечно, почетно, но я считаю, что само звание заставляет меня, как человека, относиться к себе еще более требовательно. Я считаю, что это своего рода знак качества. И этот знак качества заставляет человека все время быть на высоте. То есть нужно к себе не переставать предъявлять повышенные требования и стремиться к самосовершенствованию.

Александр Осенко:

Задам провокационный вопрос. Звание народного артиста было присвоено в 2020 году. Знаковый год для нашего государства. Не было хейта?

Владимир Громов:

Естественно. Если на все обращать внимание, то времени на дело не останется.