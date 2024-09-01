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Владимир Громов откровенно ответил, что для него значит звание народного артиста

01 сентября 2024 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Владимир, что для вас звание «Народный артист Беларуси»?

Владимир Громов откровенно ответил, что для него значит звание народного артиста-2

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Это, конечно, почетно, но я считаю, что само звание заставляет меня, как человека, относиться к себе еще более требовательно. Я считаю, что это своего рода знак качества. И этот знак качества заставляет человека все время быть на высоте. То есть нужно к себе не переставать предъявлять повышенные требования и стремиться к самосовершенствованию.

Александр Осенко:
Задам провокационный вопрос. Звание народного артиста было присвоено в 2020 году. Знаковый год для нашего государства. Не было хейта?

Владимир Громов:
Естественно. Если на все обращать внимание, то времени на дело не останется.

# Интервью # Владимир Громов # Александр Осенко

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