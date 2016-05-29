Каким будет лето в Беларуси – интервью с Дмитрием Рябовым

Белорусское аутентичное меню ничем не хуже аджарского. Одни картофельные блюда чего стоят! Здесь все в руках людей, развивающих туризм. А вот погода... Тут уж да, как повезет. Не Аджария, конечно. Но во всем есть своя прелесть. Сейчас на связи со студий программы «Неделя» на СТВ главный специалист гидрометцентра Дмитрий Рябов.

Здравствуйте, Дмитрий! Чего ждать от лета в этом году?



Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра гидромеорологии:

Здравствуйте, Евгений. Окончание весны – начало лета считается, когда средняя температура воздуха переходит через 14 градусов. И вот это произошло в нашей стране: в южных регионах во второй декаде мая, в центральных и северных – в третьей декаде. То есть уже можно сказать, что в нашей стране наступила уже такая по-настоящему летняя погода. По предварительному прогнозу, лето у нас ожидается теплее обычного. То есть среднесезонная температура воздуха у нас ожидается немногим выше климатической нормы. Норма для нашей страны составляет плюс 17 градусов. Наиболее теплые месяцы у нас ожидаются в июле и в августе. То есть в эти как раз месяцы можно брать отпуск. Но не обойдется без знойных дней, когда власть над погодой возьмут блокирующие антициклоны, которые не будут пускать на нашу территорию влажные циклоны, которые будут приносить дожди. Также ожидается в эти периоды, когда температура воздуха будет подниматься выше 30-градусной отметки. Так, конечно, в большинстве дней погода в нашей стране будет радовать наших жителей по-настоящему весенней и летней погодой.

А первая неделя лета, какие сюрпризы или, может быть, капризы приготовила погода белорусам?

Дмитрий Рябов:

Май закончится по-настоящему летней погодой. Температура воздуха днем ожидается 23-28 градусов. Но не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Июнь начнется свежей погодой: дневная температура воздуха ожидается плюс 18-25. Немножко посвежее будет в северных наших регионах, в основном по Витебской области, там температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов. Но уже к следующим выходным температура воздуха вновь начнет подниматься, дождей станет поменьше, и преобладающая температура воздуха в конце недели ожидается днем плюс 20 – по северу, до плюс 26-28 градусов – в южных наших регионах. То есть в принципе, ожидается спокойная погода, никаких активных циклонов и ураганов в ближайшее время не прогнозируется.



Спасибо. Обнадеживает.