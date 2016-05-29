Экологический менеджмент: на что деревенская школа в Чаусском районе потратила европейский грант в 1 тысячу евро

Новости Беларуси. В Чаусском районе с малых лет учат экономии и бережливости. В школах даже внедрили экологический менеджмент. Это целая система, которая позволяет экономить электричество, воду и тепло. Но главное – на детях никто не экономит, экономят сами дети. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о большой бережливости в масштабах небольшой школы.

В Осиновской средней школе такие экоуроки проводят для всех классов. Сегодня занятие у самых маленьких. Полученные знания потом применяют на практике.

Осиновcкая школа в Чаусском районе – единственное в восточной Беларуси сельское учебное заведение, где успешно организовали систему экологического менеджмента. Школа выиграла европейский грант в размере 1000 евро.

Здесь подсчитали расход воды, тепла, электричества и проанализировали, какие ресурсы используются нерационально. Вместо старых кранов установили экономичные смесители. Благодаря им потребление воды уменьшилось на 20%. На кухню поставили энергосберегающие плиты. Таким образом удалось снизить расход электроэнергии.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Эти плиты обошлись школе в 23 миллиона рублей, но окупятся совсем скоро. Экономия электричества только на кухне составляет около 3-х миллионов в месяц. Плиты мало потребляют электроэнергии, но греют очень хорошо.

Денис Никифоров, директор Осиновской средней школы:

Внедрение системы экологического менеджмента в нашем учреждении образовании позволило сэкономить колоссальные денежные ресурсы, который выразились в экономии затрат на вторсырье. Даже глава государства в Послании акцентировал внимание, что в нынешние времена нужно экономить. Централизованная хозяйственная группа отдела образования, спорта и туризма, когда проанализировала наше потребление воды, спросила: «Вы вообще пользуетесь водой?» Мы ответили: «Конечно, пользуемся, только экономно и бережливо».

Система экологического менеджмента неплохо работает еще и в двух Чаусских школах. Там тоже благодаря скрупулезному анализу значительно снизили расход энергоресурсов. Ну, а в Осиновке останавливаться на достигнутом не будут. В ближайшее время здесь за уже сэкономленные деньги собираются купить светодиодные лампочки и датчики движения.