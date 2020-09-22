Вкус детства. Специалисты рассказывают, как выбирать правильную гречку
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству гречневой крупы из зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единственный в Беларуси крупозавод, который специализируется именно на этой культуре, находится в Гомеле. Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. По предварительным данным, в 2020-м аграрии получили порядка 30 тысяч тонн зерен гречихи.
Можно ли отличить на вкус белорусскую гречку и от чего этот вкус зависит? Узнал Александр Добриян.
Зерно гречихи в 2020-м аграрии повезли на завод как никогда рано – уже с середины августа. С тех пор на предприятии сделан месячный запас. Но это только начало.
Олеся Войцель, лаборант крупозавода:
В этом году урожай нас порадовал. Зерно поступающее выполнено, выровнено. Аграрии постарались. Зерно чистое, сухое, тому же способствовала как раз хорошая погода. На данный период мы уже заготовили более 2 000 тонн.
22 сентября – первый день работы предприятия на зерне нового урожая. Технология, выверенная за 70 лет истории завода, работает безотказно.
Александр Добриян, корреспондент:
У гомельской гречки вкус особый. Тот самый исконный. Все дело в технологии. Здесь она традиционная. Зерно очищают от лузги уже после термической обработки. Так делали наши предки – сушили зерно в печи, а затем очищали в ступе. Сейчас гречка теплая – после пропарки отправляется на шелушение.
Обработка паром в течение пяти минут не просто помогает легко очистить зерна, но и делает крупу быстро разваривающейся. Ирина Музыченко говорит: это еще и тот самый вкус детства, как у бабушки.
Ирина Музыченко, начальник участка Крупозавода:
Вот, видите, какая она светленькая, не темная. Она в ядре самом, в оболочке пропаривается, потом проходит сушку и очищается. Все качества, которые в ней есть, остаются.
Александр Добриян:
Если она будет непропаренная, она будет готовиться дольше?
Ирина Музыченко:
Дольше. Если пропаренная, то она зернышко к зернышку. А непропаренная, зеленая которая, разварится как манная каша.
Александр Добриян:
То есть чтобы сварить гурьевскую кашу, нужно брать пропаренную?
Ирина Музыченко:
Да.
К слову, и модная зеленая гречка, не обработанная паром, в Беларуси производится не одно десятилетие. Правда, только в этом году с ростом ее популярности это название официально узаконили. Так что любители здорового питания теперь будут меньше путаться в названиях. А производитель будет продвигать новый бренд в соответствии с желаниями потребителя.
Александр Добриян:
Производят ее давно?
Александр Комар, инженер по качеству филиала «Гомельский Комбинат Хлебопродуктов»:
Всегда. То есть это тот же самый товар, только вот здесь он проходит еще стадию пропарки. А это без нее. В этом году в ТУ внесли изменения и добавили, чтобы всем было понятно, что это зеленая.
Александр Добриян:
Продвигать ее на рынке легко?
Александр Комар:
Будет легко. Потому что продукт очень хороший. Эту варим 20 минут, а эту 40 минут, но качество полезных свойств окажется здесь. Но эта (пропаренная – прим. ред.) лучше и легче в потреблении пожилым людям, детям.