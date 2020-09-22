Вкус детства. Специалисты рассказывают, как выбирать правильную гречку

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству гречневой крупы из зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственный в Беларуси крупозавод, который специализируется именно на этой культуре, находится в Гомеле. Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. По предварительным данным, в 2020-м аграрии получили порядка 30 тысяч тонн зерен гречихи. Можно ли отличить на вкус белорусскую гречку и от чего этот вкус зависит? Узнал Александр Добриян.

Зерно гречихи в 2020-м аграрии повезли на завод как никогда рано – уже с середины августа. С тех пор на предприятии сделан месячный запас. Но это только начало.

Олеся Войцель, лаборант крупозавода:

В этом году урожай нас порадовал. Зерно поступающее выполнено, выровнено. Аграрии постарались. Зерно чистое, сухое, тому же способствовала как раз хорошая погода. На данный период мы уже заготовили более 2 000 тонн. 22 сентября – первый день работы предприятия на зерне нового урожая. Технология, выверенная за 70 лет истории завода, работает безотказно.

Александр Добриян, корреспондент:

У гомельской гречки вкус особый. Тот самый исконный. Все дело в технологии. Здесь она традиционная. Зерно очищают от лузги уже после термической обработки. Так делали наши предки – сушили зерно в печи, а затем очищали в ступе. Сейчас гречка теплая – после пропарки отправляется на шелушение.

Обработка паром в течение пяти минут не просто помогает легко очистить зерна, но и делает крупу быстро разваривающейся. Ирина Музыченко говорит: это еще и тот самый вкус детства, как у бабушки.

Ирина Музыченко, начальник участка Крупозавода:

Вот, видите, какая она светленькая, не темная. Она в ядре самом, в оболочке пропаривается, потом проходит сушку и очищается. Все качества, которые в ней есть, остаются. Александр Добриян:

Если она будет непропаренная, она будет готовиться дольше? Ирина Музыченко:

Дольше. Если пропаренная, то она зернышко к зернышку. А непропаренная, зеленая которая, разварится как манная каша. Александр Добриян:

То есть чтобы сварить гурьевскую кашу, нужно брать пропаренную? Ирина Музыченко:

Да. К слову, и модная зеленая гречка, не обработанная паром, в Беларуси производится не одно десятилетие. Правда, только в этом году с ростом ее популярности это название официально узаконили. Так что любители здорового питания теперь будут меньше путаться в названиях. А производитель будет продвигать новый бренд в соответствии с желаниями потребителя.