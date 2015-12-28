Виктор Лукашенко с семьей принял участие в акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить в эти дни тепло и заботу маленьким белорусам и объединяет все большее число неравнодушных. Так и 28 декабря участники благотворительной акции заглянули в гости к воспитанникам сразу по нескольким адресам. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ собрал праздничный калейдоскоп в одну картину.

Светлые моменты и тепло сердец. Эти детишек с особенной судьбой, как и все, ждут в новогодние праздники настоящего чуда и много гостей. Дед Мороз еще в пути, а сегодня ребят посетил вице-премьер Анатолий Калинин. Он привез воспитанникам сладкие подарки и праздничное настроение. А ребята к визиту гостя специально подготовили спектакль.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я сегодня получил массу впечатлений положительных. Такие же, как наши детки. Сегодня праздник состоялся. И мы разделим с ними предновогодние радости, подарим подарки.

В этом детском доме живет 9 ребят. Они, как большая и дружная семья все делают вместе: наряжают елку, готовят блюда к праздничному столу. И гостей встречают они, взявшись за руки.

Виктор Лукашенко приехал в гости к ребятам вместе со своими детьми. И, конечно же, с подарками.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности:

Это очень правильная акция, когда-то очень правильно задуманная. Я думаю, она должна только наращивать темпы, чтобы как можно больше людей в это вовлекалось. Приезжая в такие семьи, в детские дома, мы стараемся принести какую-то частичку радости.

В Новый год ни один ребенок не должен остаться без внимания. Праздник заглянул и к ребятам из детского дома в Радошковичах. Малыши и ждали больше всего Новый год – Дедушка Мороз, дружный хоровод, нарядная елка и гости. А здесь их любят: встречают танцами, песнями и неподдельной искренностью. Новогодние мечты сбываются.

Марафон добрых дел охватил всю страну. В Бресте с одаренными детьми встретился председатель горисполкома. На прием пригласили около 300 ребят.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Сегодняшнее мероприятие я считаю особенным, потому что мы сегодня чествуем и поздравляем с Новым годом лучших из лучших, нашу молодежную элиту. Очень приятно, что наш город богат на таких молодых ребят.

Акция «Наши дети» – уже хорошая новогодняя традиция. 20 лет многие ребята, которые растут без родителей, чувствуют себя любимыми и нужными.

Елена Иванова, воспитанница Родошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей:

Мы не одиноки. Всегда есть те, кто могут нас поддержать, помочь, принести нам радость и уделить внимание.