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Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости

01 июня 2017 17:28
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Новости Беларуси. Последние приготовления к параду в честь Дня Независимости проходят под Минском. Там готовят военную технику. Длина механизированной колонны в этом году превысит 2,5 километра. Зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», впервые на параде представят радиорелейные станции «Цитрус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лучонок, СТВ:
Это единственный ретроэкземпляр, который представят на параде 3 июля. Легендарная машина – танк Т-34. Именно он возглавит механизированную колонну, а это более 220 единиц техники.

Его дед был танкистом во время войны, дошел до Берлина, правда, командовал танком Т-76. Семейная история делает груз ответственности еще сильнее. Денису открывать парад в этом году на стареньком Т-34. Говорит, главное, чтобы не дрогнула рука, когда будет отдавать честь.

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости-1

Денис Зевалич, старший лейтенант, командир танка Т-34:
Когда я узнал, для меня это стало неожиданностью и огромной честью, возглавлять парад. Этот парад для меня первый. Я отношусь к этому очень серьезно.

Несмотря на то, что на параде представят новинки, история не менее важна.

Раритетных «Катюш» и СУ-100 не будет. На этом параде скорее придется удивляться и восхищаться, чем вспоминать и ностальгировать.

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости-4

 

Они не боятся защищать родину, но боятся телекамеры. Механики ракетно-зенитного комплекса «Полонез» знают о машине все. До каждой царапины. Говорят, на тренировках пока еще ни разу не подводила.

Роман Гученков, старший механик-водитель ракетно-зенитного комплекса «Полонез»:
Следить за машиной, чтобы все было исправно, чисто. Соблюдать дистанцию.

«Полонез» выедет на парадный плац третий год подряд. Впервые будут представлены броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», радиорелейные станции «Цитрус», а также зенитно-артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит».

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости-7

Тренироваться на аэродроме Липки военные будут до середины месяца. После чего проведут два генеральных прогона: ночью 24 и 28 июня возле стелы – символа Победы, к которому они все без исключения поедут с гордо поднятой головой.

# общество # День Независимости

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