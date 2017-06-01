Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости
Новости Беларуси. Последние приготовления к параду в честь Дня Независимости проходят под Минском. Там готовят военную технику. Длина механизированной колонны в этом году превысит 2,5 километра. Зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», впервые на параде представят радиорелейные станции «Цитрус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лучонок, СТВ:
Это единственный ретроэкземпляр, который представят на параде 3 июля. Легендарная машина – танк Т-34. Именно он возглавит механизированную колонну, а это более 220 единиц техники.
Его дед был танкистом во время войны, дошел до Берлина, правда, командовал танком Т-76. Семейная история делает груз ответственности еще сильнее. Денису открывать парад в этом году на стареньком Т-34. Говорит, главное, чтобы не дрогнула рука, когда будет отдавать честь.
Денис Зевалич, старший лейтенант, командир танка Т-34:
Когда я узнал, для меня это стало неожиданностью и огромной честью, возглавлять парад. Этот парад для меня первый. Я отношусь к этому очень серьезно.
Несмотря на то, что на параде представят новинки, история не менее важна.
Раритетных «Катюш» и СУ-100 не будет. На этом параде скорее придется удивляться и восхищаться, чем вспоминать и ностальгировать.
Они не боятся защищать родину, но боятся телекамеры. Механики ракетно-зенитного комплекса «Полонез» знают о машине все. До каждой царапины. Говорят, на тренировках пока еще ни разу не подводила.
Роман Гученков, старший механик-водитель ракетно-зенитного комплекса «Полонез»:
Следить за машиной, чтобы все было исправно, чисто. Соблюдать дистанцию.
«Полонез» выедет на парадный плац третий год подряд. Впервые будут представлены броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», радиорелейные станции «Цитрус», а также зенитно-артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит».
Тренироваться на аэродроме Липки военные будут до середины месяца. После чего проведут два генеральных прогона: ночью 24 и 28 июня возле стелы – символа Победы, к которому они все без исключения поедут с гордо поднятой головой.