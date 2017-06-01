Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Последние приготовления к параду в честь Дня Независимости проходят под Минском. Там готовят военную технику. Длина механизированной колонны в этом году превысит 2,5 километра. Зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», впервые на параде представят радиорелейные станции «Цитрус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лучонок, СТВ:

Это единственный ретроэкземпляр, который представят на параде 3 июля. Легендарная машина – танк Т-34. Именно он возглавит механизированную колонну, а это более 220 единиц техники.

Его дед был танкистом во время войны, дошел до Берлина, правда, командовал танком Т-76. Семейная история делает груз ответственности еще сильнее. Денису открывать парад в этом году на стареньком Т-34. Говорит, главное, чтобы не дрогнула рука, когда будет отдавать честь.