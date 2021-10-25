Видел войну ребёнком. На кинонеделе в Могилёве покажут фильмы Виктора Турова
Новости Беларуси. «Я родом из детства», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Дата 25 октября – особый повод вспомнить сюжеты этих картин. Автору лент – гениальному режиссеру Виктору Турову – сегодня исполнилось бы 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его имя вписано не только в историю отечественного кинематографа. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист создал около 20 фильмов. Был удостоен звания народного артиста БССР, а после и Советского союза. В 1995 году Туров вошел в число 50 известных кинематографистов мира.
Много работ посвятил войне. Видел ее ребенком, несколько лет провел в концлагере, после чего своими воспоминаниями поделился в фильме «Через кладбище». Решением ЮНЕСКО лента внесена в число 100 наиболее значимых фильмов о Второй мировой.
Лучшие работы режиссера каждый год показывают в Могилеве в конце октября. Кинонеделя «Туровская осень» на протяжении 20 лет собирает своих зрителей, для которых творчество белорусского мастера стало классикой отечественного кино.
Василий Андрющенко, житель Могилева:
Несмотря на то, что мероприятие 20 лет проходит, я из года в год смотрю фильмы Виктора Турова. И хоть одни и те же фильмы, но мне они очень нравятся, потому что они рассказывают о жизни, военной жизни партизанов. Самый любимый фильм у меня – это «Через кладбище».
К 85-летию со дня рождения Виктора Турова запланировано немало мероприятий. В Москве в рамках Дней белорусского кино впервые будет представлена отреставрированная версия фильма «Я родом из детства». В рамках кинофестиваля «Лістапад» в Доме кино запланирован памятный вечер.