Видел войну ребёнком. На кинонеделе в Могилёве покажут фильмы Виктора Турова

Новости Беларуси. «Я родом из детства», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Дата 25 октября – особый повод вспомнить сюжеты этих картин. Автору лент – гениальному режиссеру Виктору Турову – сегодня исполнилось бы 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его имя вписано не только в историю отечественного кинематографа. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист создал около 20 фильмов. Был удостоен звания народного артиста БССР, а после и Советского союза. В 1995 году Туров вошел в число 50 известных кинематографистов мира.

Много работ посвятил войне. Видел ее ребенком, несколько лет провел в концлагере, после чего своими воспоминаниями поделился в фильме «Через кладбище». Решением ЮНЕСКО лента внесена в число 100 наиболее значимых фильмов о Второй мировой.

Лучшие работы режиссера каждый год показывают в Могилеве в конце октября. Кинонеделя «Туровская осень» на протяжении 20 лет собирает своих зрителей, для которых творчество белорусского мастера стало классикой отечественного кино.