Бороться за каждый маленький вздох и сделать всё. История профессионала из Гродненского перинатального центра

Новости Беларуси. Именитые специалисты разводили руками, а он не сдавался и верил, что жизнь сильнее смерти. Врач Гродненского перинатального центра Александр Козич смог выходить ребёнка, который при рождении даже не дышал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый тяжёлый случай за всю историю отделения анестезиологии и реанимации новорождённых.

Татьяна Бирюк привычно облачается в бахилы и халат. Она пришла проведать своего долгожданного первенца. Женщина уже немного успокоилась, хотя ещё месяц назад её жизнь напоминала страшный сон. В конце беременности что-то пошло не так и … в родзале не раздался плач новорождённого.

Татьяна Бирюк, житель Лиды:

Очень большие проблемы с лёгкими, он сам практически не дышал. Александр Александрович Козич только он внушал надежду. Он говорил, что надо терпение, надо время, надо ждать.

Вердикт срочно созванного консилиума был скептический – шансы у ребёнка нулевые. Но Александр Козич решил пойти ва-банк, он будто чувствовал: выходим. Лечил, в том числе и по своим методикам.

Александр Козич, заведующей отделением Гродненского областного клинического перинатального центра:

Состояние его стабилизировалось полностью. Он находится на минимальных поддерживающих жизнь параметрах. В основном, у таких детей на будущее прогноз в плане качества жизни благоприятный.

В его мужских руках каждый день маленькие жизни и нет права на ошибку. Александр Козич уже в 26 лет возглавил отделение анестезиологии и реанимации новорождённых. Недоношенные дети, с патологиями – все попадают к нему. По снижению неонатальной смертности здесь вышли на один из лучших показателей в стране.

Галина Буро, СТВ:

По нормам Всемирной организации здравоохранения жизнеспособным считается ребёнок, весом более 500 граммов. То есть по размерам такой малыш примерно, как этот игрушечный медведь. Но в отделении уже не раз выхаживали новорождённых, которые весили даже меньше этой нормы.

И пока мы снимали сюжет, поступил вызов. Родился младенец, весом 470 граммов. Срочная реанимация. Бороться за каждый маленький вздох и сделать всё, даже невозможное. Он болеет душой за своих пациентов, ведь и у самого двое детей. Шутит, что считает себя фанатиком профессии.

Ольга Менько, сестра-хозяйка Гродненского областного клинического перинатального центра:

Бывает, что он приезжает ночью, даже не в своё дежурство. Если требует того ситуация, он готов сутками сидеть на полу возле кювеза.