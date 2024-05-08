Ветераны труда должны быть востребованы даже на пенсии – профсоюзы Беларуси
«Не стареют душой ветераны». Финал республиканского фестиваля творчества ветеранских коллективов состоялся в Минске. Без малого 30 лет творческий конкурс собирает талантливых участников со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизменно мероприятие находит очень теплый отклик. На протяжении года во всех областях проходят региональные туры. Лучшие из лучших приезжают на республиканский этап в столицу.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы всегда этот фестиваль поддерживали, его придумали наши предшественники. Ведь сегодня в трудовых коллективах очень много опытных людей, которые передают свои знания, умения по профессиональной линии. И когда эти люди уходят на пенсию, они тоже должны быть востребованы. Их необходимо в трудовых коллективах привлекать к наставничеству, к работе с молодежью. Когда фестиваль зарождался, много участвовало ветеранов именно войны, но сегодня основные участники – в силу возраста ветераны войны не могут принимать участие – ветераны труда.
В 2024 году фестиваль посвящен 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Тема, которая близка каждому белорусу. Музыка, песни и стихи военно-патриотической направленности – в финале выступили 27 участников, старейшему – 92 года.