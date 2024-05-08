Ветераны труда должны быть востребованы даже на пенсии – профсоюзы Беларуси

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы всегда этот фестиваль поддерживали, его придумали наши предшественники. Ведь сегодня в трудовых коллективах очень много опытных людей, которые передают свои знания, умения по профессиональной линии. И когда эти люди уходят на пенсию, они тоже должны быть востребованы. Их необходимо в трудовых коллективах привлекать к наставничеству, к работе с молодежью. Когда фестиваль зарождался, много участвовало ветеранов именно войны, но сегодня основные участники – в силу возраста ветераны войны не могут принимать участие – ветераны труда.