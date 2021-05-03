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Ветеран ВОВ о людях с бчб-флагами: эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой

03 мая 2021 16:08
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Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. 

Леонид Александрович Еремин. Когда закончилась война, ему было 15 лет. Закончил он ее в звании сержанта, в Старых Дорогах воевал в подполье. И он поделился историей о том, как его коллег – двух молодых девушек, которые работали в подполье, которые передавали какие-то сведения – задержали оккупанты. 

Ветеран ВОВ о людях с бчб-флагами: эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой-1

Леонид Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:
Фашисты их связали колючей проволокой, привязали к подводам и привезли их в Старые Дороги. И после допросов, после истязаний зверских, измученных вывели на площадь в Старых Дорогах, собрали под ружьем население стародорожское и учинили казнь, повесили этих девушек. Эти девушки висели трое суток. Это все делалось под флагами, знаменами предателей-полицейских и знамя фашистское со свастикой. Знамя полицейских-предателей – это был бело-красно-белый флаг.

Ветеран ВОВ о людях с бчб-флагами: эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой-4

Теперь я хочу сказать о сегодняшних выступающих, которые носят эти флаги полицейские, предательские, запятнанные кровью наших людей, на спинах, торжественно ходят. Это кощунство над всеми жертвами расстрелянными, которых измучили, которых повесили, которых заживо сожгли в Хатыни. Это большое предательство. Это предательство перед ветеранами войны, перед победителями. Вот мое такое мнение. И эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой. Потому что они все лежачие. Вот. Эти люди или не знают историю оккупации Беларуси… А если они это знают, так это большое кощунство, это, по моему мнению, дети или внуки тех же предателей-полицаев.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Еремин # Фотофакт

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