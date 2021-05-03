Ветеран ВОВ о людях с бчб-флагами: эта маленькая горстка победителей и ветеранов, которая осталась, не может дать им ответ, дать им бой

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Леонид Александрович Еремин. Когда закончилась война, ему было 15 лет. Закончил он ее в звании сержанта, в Старых Дорогах воевал в подполье. И он поделился историей о том, как его коллег – двух молодых девушек, которые работали в подполье, которые передавали какие-то сведения – задержали оккупанты.