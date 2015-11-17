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Весёлые воспоминания студенческих лет

17 ноября 2015 10:10
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Они все - студенты разных лет. Сегодня студенческие годы уже страничка их жизненной хроники. История о том, как старательно учились, ювелирно пропускали пары и крепко дружили.

Беззаботное время с налетом легкой ностальгии вспоминает Ирина Николаевна. Сегодня она преподаватель. А каких-то 18 лет назад и сама была среди студенток.

Свои студенческие годы Александр помнит как сейчас: первая стипендия, первая любовь, первые экзамены. Признаётся, что никогда бы не променял учебу на заочное отделение.

То, что столовая - излюбленное место вечно голодных студентов, - наверное, знает каждый.  Да и как говорят сами преподаватели, - это «сердце» университета.  Соглашается и Виктория. За ее плечами - пять лет учёбы, Президентская стипендия и благодарность от Главы государства.

Её секретный план под кодовым названием «Хочется есть» она в подробностях помнит до сих пор.

# общество # Фотофакт # Студенты # Александр Комаровский # Виктория Мясцова

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