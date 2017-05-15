Весенний призыв: 15 мая около тысячи новобранцев пополнили ряды белорусской армии

Весенний призыв продлится порядка двух недель. На срочную службу в этот раз отправят 10 тысяч новобранцев. Еще тысяча будет проходить ее в резерве. 15 мая юные бойцы принимали напутственные слова от старшего поколения. Вместе с будущими защитниками отечества этот важный день разделили родные и близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Отправка нового пополнения будет спланирована в Вооруженные Силы, транспортные войска, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел. Сегодня в первый день отправки планируется отправить со всех областных сборных пунктов до тысячи человек. Кроме того, в этот же период планируется отправить из Минского городского сборного пункта до 300 человек.

Армейские будни для новобранцев начнутся уже 15 мая. А уже 10 июня солдаты произнесут слова присяги.