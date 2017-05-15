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Весенний призыв: 15 мая около тысячи новобранцев пополнили ряды белорусской армии

15 мая 2017 13:18
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Новости Беларуси. Около тысячи новобранцев пополнили 15 мая ряды белорусской армии. В войсковые части призывники отправились прямо с плаца.

Весенний призыв продлится порядка двух недель. На срочную службу в этот раз отправят 10 тысяч новобранцев. Еще тысяча будет проходить ее в резерве. 15 мая юные бойцы принимали напутственные слова от старшего поколения. Вместе с будущими защитниками отечества этот важный день разделили родные и близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний призыв: 15 мая около тысячи новобранцев пополнили ряды белорусской армии-1

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отправка нового пополнения будет спланирована в Вооруженные Силы, транспортные войска, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска Министерства внутренних дел. Сегодня в первый день отправки планируется отправить со всех областных сборных пунктов до тысячи человек. Кроме того, в этот же период планируется отправить из Минского городского сборного пункта до 300 человек.

Армейские будни для новобранцев начнутся уже 15 мая. А уже 10 июня солдаты произнесут слова присяги.

# общество # Армия Беларуси # Юрий Кузьмин

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