Весенний марафон по наведению порядка на дорогах стартовал в Минской области
Весенний марафон по наведению порядка на дорогах стартовал в Минской области. Он охватит все районы без исключения. Напомним, восстановить и отремонтировать дороги после зимы Президент Беларуси поручил, принимая отчет правительства за 2025 год.
Александр Лукашенко заметил: где целесообразно, нужно использовать битум. В стране уже освоены соответствующие технологии. В планах за весенний сезон в центральном регионе провести грейдирование более полутысячи километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А также выполнить ямочный ремонт на площади свыше 3,5 тысяч квадратных метров. Особое внимание – сельской местности. Так, сегодня, 14 марта, работы ведутся в Смолевичском районе. Коммунальные службы обновляют дорожное покрытие в агрогородке Октябрьский. Из этого населенного пункта поступило больше всего заявок на устранение дефектов.
Андрей Скляренко, заместитель директора по идеологической работе Смолевичского ЖКХ:
Конечно, уличная дорожная сеть после зимы, тем более после такой зимы, как у нас была, требует значительного ремонта, поэтому и заявки и на 115 поступают. Стараемся мы очень быстро реагировать. Вот, учитывая, что в Октябрьском у нас очень много было заявок, поэтому мы с него и начали эту акцию. Техника есть, люди есть, желания есть – все есть. Поэтому все сделаем в самые кратчайшие сроки.
В целом в Смолевичском районе запланировано отремонтировать более 200 километров дорожного покрытия. На восстановление сети выделено свыше 3,5 миллиона рублей.