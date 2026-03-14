Весенний марафон по наведению порядка на дорогах стартовал в Минской области. Он охватит все районы без исключения. Напомним, восстановить и отремонтировать дороги после зимы Президент Беларуси поручил, принимая отчет правительства за 2025 год. Александр Лукашенко заметил: где целесообразно, нужно использовать битум. В стране уже освоены соответствующие технологии. В планах за весенний сезон в центральном регионе провести грейдирование более полутысячи километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также выполнить ямочный ремонт на площади свыше 3,5 тысяч квадратных метров. Особое внимание – сельской местности. Так, сегодня, 14 марта, работы ведутся в Смолевичском районе. Коммунальные службы обновляют дорожное покрытие в агрогородке Октябрьский. Из этого населенного пункта поступило больше всего заявок на устранение дефектов.