В Минске открылся Центр технического творчества детей и молодёжи

Центр может принимать около 7 тысяч учащихся. Здесь находится 18 лабораторий, в том числе для авиаракетомоделирования, судомоделирования, робототехники. Они оборудованы всем необходимым. В ходе реконструкции было налажено сотрудничество с минскими предприятиями, которые изготовили спецоборудование для занятий. К формированию учебно-методической базы подключились учреждения высшего и среднего специального образования.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В таком учреждении, как Центр технического творчества, мы видим, что молодые люди смогут с 6 лет уже развивать способности к техническим специальностям. И, конечно же, это инвестиции в будущее, потому что сегодня Беларусь – индустриальная страна, в которой работает очень большое количество самых различных технологических предприятий, и самое главное на этих предприятиях – это кадры. И мы должны сделать все для того, чтобы вырастить эти кадры, которые, конечно же, вольются в экономику нашей страны и будут ее делать еще более сильной и могущественной.

Отметим, после обучения в Центре технического творчества ребята смогут поступить в детский национальный технопарк. Он был создан по инициативе главы государства. Уже в первый год функционирования технопарка Президент говорил о его расширении и наборе большего числа талантливых ребят. В 2025 году высокий конкурс на место сохраняется. Запланировано участие учащихся в трех мировых чемпионатах: по искусственному интеллекту в ОАЭ, робототехнике – в Китае, по БПЛА в России.