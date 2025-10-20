Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении ещё одного нацистского пособника

В Верховном суде начинается судебный процесс по делу пособника немецких фашистов Александра Ермольчика. Его обвиняют в совершении геноцида. Известно, что осенью 1941 года он вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое базировалось в Хойниках.

С июля 42-го был его главарем. В ходе предварительного следствия установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика, включая убийства, совершенные с особой жестокостью. Прокуратурой собраны неопровержимые доказательства его причастности к уничтожению мирного населения.

Согласно материалам дела, пособник фашистов умышленно лишил жизни около 246 человек, включая не менее 37 детей. Нынешнее судебное разбирательство – уже пятое в отношении нацистских палачей, которое будет вести Верховный суд Беларуси.