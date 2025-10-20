Аварийность на дорогах Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

Что происходит на автомагистралях стран? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.