Прямой эфир

Аварийность на дорогах Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

20 октября 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что происходит на автомагистралях стран? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей. 

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу 20 октября. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Дорожное движение

Другие новости рубрики

Все новости
Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»
20 октября 2025 07:30

Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»

29 лет назад состоялось первое Всебелорусское народное собрание
20 октября 2025 07:21

29 лет назад состоялось первое Всебелорусское народное собрание

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» стартуют в Таджикистане
20 октября 2025 07:00

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» стартуют в Таджикистане