Веломаршрут «Путь по святым местам» открылся в Логойском районе

В Логойском районе открылся веломаршрут «Путь по святым местам», объединяющий ключевые религиозные и исторические достопримечательности региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его протяженность – чуть менее 12 километров, продолжительность поездки – около полутора часов. Маршрут рассчитан на туристов с разной подготовкой. Старт – от центральной площади райцентра, путь лежит через живописные деревни, а завершается велопрогулка у статуи Логойской Божьей Матери.

Полина Синюкович, специалист по туризму туристического информационного центра Логойского района:

Мы самим любим кататься на велосипедах. И заметили одну вещь, что в Логойске и его окрестностях на небольшом расстоянии сосредоточено большое количество святых мест. Составляли мы маршрут несколько дней, выбирали самый красивый путь, сами выезжали на проверку. В нашем Логойском районе у нас есть много велосипедных маршрутов. Более подробно можно ознакомиться на сайте «Логойщина туристическая».

Центр планирует разработать и другие маршруты – сейчас они на стадии проектирования.