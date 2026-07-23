В Минске состоялась церемония вручения медалей «За безупречную службу»

В Минске состоялась церемония вручения государственных наград – медалей «За безупречную службу». Их получили 170 военнослужащих, отличившихся образцовым выполнением обязанностей и высоким уровнем профессиональной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла в Центральном доме офицеров, куда прибыли лучшие представители войск со всей страны. Это одно из ключевых мероприятий, подчеркивающее значимость ежедневного труда военнослужащих и вклад каждого в обеспечение обороноспособности государства.

Как отмечено на церемонии, вручение медалей – это не только признание личных заслуг, но и подтверждение профессионального уровня, достигнутого в ходе службы. Награды становятся символом доверия и высокой оценки работы тех, кто ежедневно выполняет задачи по защите страны. Торжественная церемония завершилась Общим построением и вручением наградных документов. Военнослужащие подчеркнули, что высокая оценка государства мотивирует к дальнейшей службе и новым достижениям.