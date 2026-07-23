В Верховный Суд направлено уголовное дело в отношении пособника нацистов

Уголовное дело о геноциде. Генеральный прокурор направил в Верховный Суд материалы в отношении пособника нацистов, который в годы оккупации возглавлял военизированное формирование, последовательно реорганизованное в роту и батальон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С декабря 1943 года подразделение действовало под названием «Боевой добровольческий батальон имени Буглая».

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Согласно материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе вооруженных организованных групп при 551-й полевой комендатуре и Гомельской полевой жандармерии, а также «Белой команды» возглавлял указанное формирование и исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

В частности, Буглай на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей под предлогом связи с советскими партизанами, организовывал и совершал карательные операции и преступные акции, в ходе которых уничтожены путем расстрелов не менее 174 человек из числа мирных граждан, включая заведомо престарелых и не менее 27 детей.

Сожжено не менее 238 домов, похищено имущество, в рабство угнано не менее 77 человек. Следственная группа Генеральной прокуратуры собрала полный комплекс доказательств, подтверждающих вину коллаборанта. Это восьмое уголовное дело о геноциде, направленное в суд истории современной Беларуси.