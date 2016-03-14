Новости Беларуси. Великий пост начался у православных. Для верующих время покаяния и духовного очищения продлится 40 дней. Считается, что именно столько Иисус провёл в пустыне после своего крещения. В память об этом событии и установлен пост. Он самый строгий и долгий в церковном календаре. При соблюдении поста необходимо помнить, что это не столько воздержание от пищи, сколько время духовного самосовершенствования.

Пост продлится до Страстной недели, которая завершится Пасхой. В этом году православные отметят её 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.