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Великий пост начался у православных

14 марта 2016 10:40
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Новости Беларуси. Великий пост начался у православных. Для верующих  время покаяния и духовного очищения продлится 40 дней. Считается, что именно столько  Иисус провёл в пустыне после своего крещения. В память об этом  событии и установлен пост. Он  самый строгий и долгий в церковном календаре.  При соблюдении поста необходимо  помнить, что это не столько воздержание от пищи, сколько время духовного самосовершенствования.

Пост продлится до Страстной недели, которая завершится Пасхой. В этом году православные отметят её 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пасха # общество

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