«Ведётся работа по каждому». Сколько законов придётся поменять в связи с принятием обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Общественное обсуждение законопроектов остается эффективной формой обратной связи с населением. Белорусы вносят предложения и замечания, особенно активно по тем вопросам, которые касаются их интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, законотворчество – сфера, где важен взгляд со стороны. 2 декабря в Минске состоялась конференция, посвященная юридическому праву. В числе актуальных тем – корректировка и актуализация законопроектов, продиктованная принятием обновленной Конституции. Работа над некоторыми документами почти завершена: это законопроекты о ВНС и об изменениях в Избирательный кодекс. В парламент внесен также проект о Совете Министров Беларуси.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кроме этих проектов законов, о которых все говорят и все знают, необходимо внести изменения примерно в 90 законов и кодексов. Есть план, утвержденный руководителями палат парламента, главой Администрации и премьер-министром, в соответствии с которым ведется работа по каждому из этих законопроектов. Я думаю, что не более двух лет от начала до финиша это займет.