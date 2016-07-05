Веб-медицина: как в сельской местности ускорили консультации у врачей узкого профиля

Новости Беларуси. Интерактивная медицина идёт в регионы. Консультации с помощью видеосвязи, в Интернете, конечно не заменят традиционных подходов. Но в ряде случаев значительно ускорят получение ценного совета. Таким образом могут пообщаться и пациент с доктором, и врачи-коллеги, что заменит обычный консилиум. О передовых методах в здравоохранении рассказали в программе «Новости 24» на СТВ.

В Вильчицкой сельской амбулатории работают всего два врача общей практики. Вылечить простуду или наложить гипс – это без проблем. У Людмилы Назаровой более сложная ситуация: на фоне сахарного диабета на ноге образовалась язва. Здесь без консультации узкого специалиста уже не обойтись. Местный доктор берет подсказку – звонок коллеге. В помощь компьютер и веб-камера.

Григорий Моисеев, заведующий Вильчицкой амбулаторией:

При осмотре трофическая язва. Я вам сейчас ее покажу по камере. У меня вопросы по дальнейшей тактике лечения этой язвы.

Пациентка буквально вздохнула с облегчением: не все так страшно.

Людмила Назарова, пациент Вильчицкой амбулатории:

Очень хорошо. Теперь нам не надо ехать в поликлинику далеко. Всё на месте.

Видеосвязь с коллегами сельские врачи используют и при выездах к больным. На этот раз с помощью ноутбука, камеры и 3G-модема доктор Моисеев убедился: налеты на миндалинах у этого парня можно вылечить и в домашних условиях.

Григорий Моисеев:

Первая, на мой взгляд, задача врача общей практики – заподозрить какой-то процесс. Всё остальное должно лечиться по профилю.

К врачам узких специальностей в поликлиниках становятся меньше очереди. Сами доктора теперь экономят свое рабочее время, ведь отпадает необходимость выезда на место. Можно даже собрать врачебный консилиум, причем в рекордно короткие сроки.

Екатерина Лещенко, заместитель главного врача Могилевской поликлиники №11:

Мы можем провести заседание врачебно-консультационной комиссии заочно, в режиме онлайн, и решить экспертные вопросы.

Дистанционная консультация врача, конечно, не панацея. Да и никогда этот метод не станет основным в диагностике, и уж тем более – лечении. Однако, в тех случаях, когда нужен быстрый совет, на помощь придет компьютер, вебкамера и Интернет. Такие терапевтические инструменты сельские медики пока только осваивают. Однако в ближайшие годы высокоскоростные помощники соединят каждого врача и пациента.