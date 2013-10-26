Вдова убийцы Кеннеди продала золотое обручальное кольцо, купленное в Минске, на аукционе за 118 тысяч долларов

Новости Беларуси. Золотое обручальное кольцо, принадлежавшее Ли Харви Освальду, который, по данным американских властей, застрелил президента США Джона Кеннеди, продано за 118 тысяч долларов на торгах в Бостоне, сообщили в программе Картина мира на РТР-Беларусь.

Кольцо выставила на аукцион вдова Освальда 72-летняя Марина Освальд (в девичестве Прусакова). Оно было приобретено в начале 60-х годов в одном из ювелирных магазинов Минска.

По словам представителя аукционного дома, на торгах было много лотов, связанных с тем периодом времени, который Освальд провел в СССР. Это, в частности, коробка конфет, которую Марина Освальд отправила своей свекрови в Техас, много открыток из Минска, а также фотографии Марины и Ли в Минске.