На Витебщине отмечают 70-летие со дня освобождения городского поселка Сураж

Новости Беларуси. Дорогами освободителей... На Витебщине отмечают 70-летие со дня освобождения знакового в истории Великой Отечественной войны места–городского поселка Сураж. За него отдали свои жизни около 60 тысяч советских воинов и партизан.

В жестокой борьбе с оккупантами погибли более 8 тысяч мирных жителей. Уникальным явлением в мировой военной истории стали знаменитые Суражские ворота - сорокакилометровый участок линии фронта, образовавшийся благодаря героической стойкости бойцов.

В течение двух лет партизанские бригады, в том числе под руководством легендарного батьки Миная, поддерживали связь с Большой землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронтовые сто грамм вместе с боевыми товарищами поднимает и Михаил Ратомский. 70 лет назад освобожденной оказалась Суражская земля – знаковое место в истории Великой Отечественной войны.

Михаил Ратомский, ветеран Великой Отечественной войны:

При первой же атаке я обратил внимание, что молодежь такая же, как и я в возрасте 18-19 лет. Шли в атаку, не боясь, смело, не задумываясь ни о чем. Я ученика 9 класса, который меня подводил, спросил: «Ну, как ты сегодня, готов отдать жизнь за честь и свободы нашей Родины?» Он сказал, что готов.

Михаил Владимирович был партизаном, потом оказался на фронте. Столько лет прошло, но забыть горе и боль, которые принесла война, он не может до сих пор, как и свое первое ранение.

Михаил Ратомский, ветеран Великой Отечественной войны:

Поставили задачу: вот немецкий населенный пункт. Мы-то в открытую бежим с криком «Ура!», а они-то все замаскированы. Поэтому огонь вели на ходу. На ходу. Приблизительно. Перед собой. Ну, вот не добегая немножко до населенного пункта, меня ранили.

Ожесточенные бои шли и в Сураже. Уникальным явлением в мировой военной истории стали знаменитые Суражские ворота - сорокакилометровый участок линии фронта, образовавшийся благодаря героической стойкости бойцов. Причем действия разворачивались примерно также, как показали в своем выступлении в Сураже гости из Смоленска – участники военно-исторического театра «Порубежье».

Григорий Точиленко, ветеран Великой Отечественной войны:

Рад День победы здесь, в Сураже, в котором была полита кровью вся земля. Хорошее настроение, хорошее! Чтоб только здоровье было.

Игорь Деменков:

Для меня это событие, в первую очередь, преемственность поколений. То, что не забыли сверстники мои, те, кто младше, те, кто старше, помнят, гордятся, чтут и делают то, чтобы те страшные минуты, которые мы вспоминали здесь, никогда не повторились.

За освобождение этого небольшого населенного пункта в Витебском районе отдали жизни около 60 тысяч советских воинов и партизан. Сегодня у центрального мемориала еще раз почтили память всех, кто подарил нам эту победу.