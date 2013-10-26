Туркмены в Беларуси. Почему называют Синеокую вторым домом и как готовятся ко Дню Независимости

В день грузинских выборов самый главный праздник отмечает Туркменистан. Праздник Независимости традиционно длится два дня – воскресение и понедельник. И готовятся, видимо, заранее и на самом высоком уровне, поскольку президент Туркменистана на саммит в Минск не приехал. Эхо туркменского торжества докатилось и до Беларуси.

Нашу съемочную группу Илья Вельджанович встречает в парадной форме. Наград на груди не сосчитать. Кавалер 11 орденов, почетный академик, профессор. 12 лет он возглавлял посольство Туркменистана в Беларуси.

Илья Вельджанович вспоминает развал Союза, оборванные отношения между странами и первые шаги к сближению двух народов. Это теперь он с улыбкой рассказывает, как удалось организовать первую поставку белорусской техники в Туркменистан.

Илья Вельджанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь (1994-2007 гг.):

Я, когда приезжал туда, мне механизаторы говорят: «Где трактора наши? Советские, белорусские?» Я президенту говорю на совещании послов: «Как это так? Давайте белорусские трактора покупать, комбайны!» И тогда мы впервые купили тысячу тракторов.

Туркменистан он называет родиной, Беларусь – домом. Илья Вельджанович готов поспорить, что Синеокую знает лучше, чем некоторые белорусы. Должность посла, говорит, дается Богом, а политика строится на равноправии и дружбе. Недаром среди всех его наград – орден Дружбы народов, которую Илья Вельджанович еще в 2006 году получил из рук белорусского президента.

Судьба подарила ему любящую семью. Со своей женой Илья Вельджанович по-прежнему живет в Минске. Супруги недавно отметили «золотую» свадьбу, дождались не только внуков, но уже и правнука.

Илья Вельджанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь (1994-2007 гг.):

Когда мой сын был маленький, ходил в садик, некоторые провокаторы спрашивали у него, кто он по национальности. У него папа – туркмен, мама – русская. Он отвечал, что сам – советский.

Уже будучи в отставке, Илья Вельджанович не перестает думать о работе. Именно благодаря ему 2 года назад открылся «Туркмено-Белорусский Торговый Дом» с филиалами в Минске и Ашхабаде.

Ирина Лаптинская, заведующая магазином:

У нас и джинсы, и блузки, и спортивные костюмы, брюки. Детский ассортимент: маечки, шортики и даже ползунки.

Товары с маркой «Сделано в Туркменистане» у белорусов пользуются хорошим спросом. Появились и постоянные клиенты.

Юлия Навнико:

В основном всегда приобретаю полотенца, трикотаж здесь. Халаты всей семье приобрела, полотенца на подарок всегда выберу. Сейчас пришла купить подружке на свадьбу подарок.

С экрана телевизора – фильм о Туркменистане. Небольшой экскурс по стране и из источников СМИ. В самом магазине – небольшой стенд с газетами и журналами.

№ 1 в списке товаров, конечно, – туркменские ковры. Настоящие произведения искусства ручной работы. Все они представлены в единичном экземпляре. Кстати, считается, что орнаменты, изображенные на них, отображают величие души и мудрость туркменского народа.

Сборная Беларуси против сборной Туркменистана. В этом студенческом общежитии такие мини-международные соревнования по настольному теннису проходят почти каждый вечер. Сегодня в роли судьи – Мурат Аганазаров. Молодой человек родом из Ашхабада. В Минске уже 6 лет. Говорит, за это время так освоился, что подумывает в Синеокой и остаться, может даже, и жениться.

Мурат Аганазаров, студент БГУ:

Сейчас продолжаю учебу в магистратуре на филологическом факультете Белорусского государственного университета. За это время я нашел очень много друзей, знакомые девушки у меня есть. Обстановка очень доброжелательная, мы себя чувствуем, как дома.

После активной игры – хороший аппетит. Тем временем на кухне хлопочет дежурный повар. Накормить нужно всю комнату.

Сылап Аннадурдыев, студент БГУ:

Мясо, лук, картошка, вода.

«Готовить научила мама» – рассказывает Сылап. Суп называется чорба. Варят его на небольшом огне и, конечно, в казане. Это одно из самых распространенных первых блюд на родине. Суп мясной и очень сытный.

Пока ребята заняты спортивными и кулинарными баталиями, у красавиц свои дела. У соседок-туркменок Света пропадает часами. И домашние задания веселее делать, и посекретничать можно.

Дженнет Ачилова, студентка БГУ:

Красный, черный и белый цвета. Предки решили издавна, что они изгоняют плохих духов, они оберегают от сглаза.

Традиционный образ туркменской женщины – хранительница семейного очага. Дженнет и Лачын – будущие педагоги. Говорят, белорусский диплом на родине ценится. Но при этом добавляют: главное в жизни девушки все же не карьера, а семья. Традиции превыше всего.

Дженнет Ачилова, студентка БГУ:

У нас в Туркменистане длинные платья в пол считаются национальными. Всегда должны быть плечи прикрыты. Мы и в общежитии ходим в таких платьях. Удобно, практично. Все закрыто, скромно, по-нашему, по-туркменски.

По-своему, по-туркменски, они отметят 27 октября и День Независимости. Студенты обязательно соберутся дружной семьей за праздничным столом. Беларусь для них стала вторым домом, а значит в этот день они обязательно пригласят и своих белорусских друзей.