Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своём прошлом»

Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская. Занятие прошло в формате открытого диалога. Затронули трагические события прошлого, поговорили на тему мужества и патриотизма. А ученики младших классов подготовили музыкальное выступление.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будущее можно построить, только если есть память о своем прошлом. А перед Днем Великой Победы я хочу сказать – о героическом прошлом, которое забывать нельзя.
«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти». Подробнее здесь.