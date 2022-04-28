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Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своём прошлом»

28 апреля 2022 15:01
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Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своём прошлом»-1

Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская. Занятие прошло в формате открытого диалога. Затронули трагические события прошлого, поговорили на тему мужества и патриотизма. А ученики младших классов подготовили музыкальное выступление.

Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своём прошлом»-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будущее можно построить, только если есть память о своем прошлом. А перед Днем Великой Победы я хочу сказать – о героическом прошлом, которое забывать нельзя.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти». Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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