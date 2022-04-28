Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своём прошлом»

Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская. Занятие прошло в формате открытого диалога. Затронули трагические события прошлого, поговорили на тему мужества и патриотизма. А ученики младших классов подготовили музыкальное выступление.