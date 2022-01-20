Василий Марчук: никто чётко не изучил вопрос, каковы экономические убытки для Беларуси вследствие геноцида

Новости Беларуси. У преступлений нет срока давности. В Беларуси планируют оценить экономические убытки от геноцида мирных граждан. 20 января в Минске на встрече в музее истории Великой Отечественной войны об этом заявили представители Генпрокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Марчук, и.о. директора научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

Никто четко не изучил вопрос о том, каковы экономические убытки для нашей страны были вследствие демографических потерь, учиненных фактами геноцида. Сейчас создается временный научный коллектив, идут определенные консультации. Мы планируем собрать большое количество специалистов. Историки уже давно работают, но мы планируем пригласить и из Национального архива, и экономистов, и правоведов, и других специалистов.

В дальнейшем в Беларуси создадут информационную систему по фактам геноцида. Доказательства зверств в годы войны – фотографии, документы и другие архивные материалы – оцифруют, и этот банк данных будут использовать для свершения правосудия не только в национальном, но и в международном масштабе.