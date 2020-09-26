«Ваша злость от того, что вас в реальности не большинство». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»

Подробнее в рубрике «Политика без галстуков и купюр». С политическим стендапом Евгений Пустовой.

Белорусское миролюбие посчитали за слабость. Решили вмешаться в суверенные дела государства. Не получилось.

Новости Беларуси. Говорят, соседей не выбирают. Мы не выбирали – подстраивались и устраивали мирные для них диалоги. Выстраивали мосты, без критики и исторических обид. Если образно, то пытались заехать на тракторах, а не на танках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Эта сентябрьская неделя была урожайной на праздники. Один очень значимый – государственный. Я про инаугурацию. Теперь фраза «Лукашенко – Президент Беларуси» даже не обсуждается.

А сегодня, 26 сентября, в стране сразу в трех регионах – областные «Дожинки». Это вообще симбиоз государственного и народно-бытового календарей. Праздник урожая, достатка, созидания – в общем, мира.

Это «Политика без галстуков и купюр». В студии пособник режима и пропагандист Евгений Пустовой.

Немного ликбеза. Рейв – это не клубные танцы до упаду, это праздник с низкими моральными ориентирами. Западные молодежные вечеринки без полиции, но с наркотиками. Такие сборища организовывались в локациях пустых и заброшенных заводов. Чувствуете, что нам предлагали – заброшенные заводы.