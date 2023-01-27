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Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»

27 января 2023 10:13
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-1

Минск – Ямал. Романтика или отчаяние?

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-4

В принципе, условия проживания не самые плохие. Хотя много было того, что не совпадало.

Кому на Севере жить хорошо?

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-7

Как моя жена говорит: поработал за еду.

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-10

За август должны были заплатить 20 сентября, а заплатили только 3-4 октября.

Зарплата, за которую нужно платить здоровьем.

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-13

Помогали россияне, кто-то какую-то таблетку подкинет, угощали антибиотиками нас. Помогали не загнуться.

Без денег и трудовых книжек. Где искать справедливость?

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-16

Лицо имеет право обратиться в Департамент государственной инспекции труда.

Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»-19

Работа вахтой. Вся правда про заработки на Крайнем Севере. «Решение есть!» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Работа # общество # Фотофакт

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