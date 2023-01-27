Вахтовики. Вся правда про работу на Крайнем Севере. Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

В принципе, условия проживания не самые плохие. Хотя много было того, что не совпадало.

Кому на Севере жить хорошо?