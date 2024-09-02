Вадим Елфимов: «Законники из Бундестага ещё и официально стимулируют активность и доходы немецкой мафии»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вы слыхали, что в Германии приняли закон, разрешающий взрослым курить марихуану?

В день смеха – очевидно, в данном случае нездорового, то есть 1 апреля 2024 года в ФРГ вступил в силу закон, легализующий потребление каннабиса. Каннабис исключается из списка запрещенных веществ в Законе о наркотиках Германии, и взрослым разрешено теперь хранить и выращивать для себя определенное количество зелья. Однако на балконе ты его выращивать не будешь, и на соседней клубе тоже – сопрут. Короче, выкручивайся, как можешь… Примечательно, курить и хранить «травку» разрешили, но вот ее свободная продажа по-прежнему запрещена.

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