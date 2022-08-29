Вадим Елфимов: «Шенген изначально был зоной унижения. Унижения нас с вами»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните? Я приношу хорошие новости. Вот очередная. Белорусские власти долго и упорно вводили для иностранцев безвизовый режим, как бы предлагая европейцам: «Давайте и вы, вводите безвиз. Будьте людьми!» Западные страны долго мучились и наконец, не выдержав конкуренции, откровенно признались: «Мы так не можем!» И решили вообще закрыть свои границы.

Зона отчуждения. О том, что представляет собой шенген – подробнее здесь.

Почему это хорошая новость? А потому что западники сами сбросили с себя маски. И еще потому, что любая определенность лучше западных двойных стандартов.

Как вы думаете, почему объединенный визовый режим, который создали вокруг себя страны ЕС, изначально был назван шенгенской зоной? Почему именно это слово с душком – «зона» – было применено радетелями прав человека и свободы его же перемещения? Причем куда угодно и откуда угодно? Это явно была оговорка по Фрейду.