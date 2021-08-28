Вадим Денисенко о выступлении белорусов на АрМИ-2021: конкурс «Снайперский рубеж» у нас получился

Новости Беларуси. В конкурсе «Снайперский рубеж» на АрМИ-2021 белорусские военные занимают лидирующие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Брестском полигоне прошел индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж», в котором снайперам необходимо было выполнить два упражнения: «Баллистическое окно» и MIL. По результатам первых трех дней состязаний лидирует белорусская команда.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Конкурс «Снайперский рубеж-профессионал» у нас получился. То, что мы хотели достигнуть, достигли. Каждая команда, которая участвует здесь, приехала побеждать – это главное. Не принцип «мы участвуем» – нет, здесь участников нет, здесь каждый приехал побеждать. Это важнее всего, наверное, для нас.

Третье место белорусы удерживают еще в двух дисциплинах: в «Топографическом квадратлоне» и «Полевой кухне». Первый конкурс проходит в России, второй – в Узбекистане.