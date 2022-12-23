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В Жодино для выдающихся ребят устроили настоящий бал-маскарад. Участники поделились эмоциями от праздника

23 декабря 2022 15:09
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Новости Беларуси. Присоединились к праздничным торжествам и в Жодино. Здесь для победителей олимпиад и конкурсов, спортсменов и активистов устроили настоящий бал-маскарад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На празднике побывала и наш корреспондент Дарья Седун.

В Жодино для выдающихся ребят устроили настоящий бал-маскарад. Участники поделились эмоциями от праздника-1

Вот мы и на месте, мои дорогие ребятишки озорные.

Cамая добрая благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить сказку юным жителям центрального региона. В этот раз Дед Мороз и Снегурочка отправились в Жодино поздравить самых талантливых ребят. Среди приглашенных – победители олимпиад и конкурсов, спортсмены и активисты.

В Жодино для выдающихся ребят устроили настоящий бал-маскарад. Участники поделились эмоциями от праздника-4

– Было весело, я потанцевал, получил подарок. В принципе, все очень хорошо, мне понравилось.
– Мне тоже все понравилось, было очень интересно. Были сказки, и я танцевала, и получила подарок.

Подробнее в видеоматериале.

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# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Заблоцкий # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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