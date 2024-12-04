На конференции «Минские научные чтения – 2024» представили инновационные разработки в различных сферах

Робот, помогающий детям с особенностями стать более общительными, средства для борьбы с киберпреступлениями и повышение качества асфальта. Инновационные разработки представили молодые ученые в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентационной площадкой стал Белорусский государственный технологический университет. Именно в его научных лабораториях созданы уникальные добавки для битума. Они помогут улучшить качество материала для покрытия дорог и сделают их долговечнее. Это как раз тот случай, когда наука на пользу экономике.

Анастасия Болова, магистрант Белорусского государственного технологического университета:

В данный момент актуальна тема улучшения качества дорог. И мой проект связан с улучшением состояния дорожных битумов, то есть его адгезионных характеристик, и соответственное улучшение продолжительности дорог. То есть дорожное строительство сейчас активно развивается, и с помощью моего проекта, моих адгезионных добавок, мы можем увеличить эксплуатационные характеристики дорог. Они будут дольше служить, меньше нужно ремонтировать.

Международная научно-техническая конференция проводится в седьмой раз. В 2024 году она посвящена повышению качества жизни.