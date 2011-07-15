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В японских войсках созданы отряды для истребления мух в Фукусиме

15 июля 2011 09:39
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Япония практически полностью избавилась от мух еще в прошлом веке. Однако на пострадавшем от цунами северо-востоке Японии разрушены пищевые фабрики, где испортилось большое количество рыбы. Это привело к появлению полчищ мух. В некоторых местах насекомые практически полностью покрывают стены домов. В вооруженных силах Японии решено создать специальные отряды по истреблению мух и других вредных насекомых, которые в огромном количестве расплодились в зоне, подвергшейся удару цунами.

Сто человек со следующей недели с помощью военной техники обработают префектуры Ивате, Мияги и Фукусима, сообщает ctv.by
# общество

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