Руководители всех белорусских загранучреждений собрались в Минске на ежегодную учебу

Дипломаты уже обсудили перспективы наращивания экспорта наукоемкой продукции, меры по диверсификации поставок энергоресурсов и транзитного потенциала Беларуси. Говорили и о наращивании экспорта образовательных услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Пацкевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:
Подписано соглашение о признании дипломов. Благодаря этому документу открываются серьезные перспективы для республики по экспорту образовательных услуг. Уже сегодня более 150 человек из Азербайджана обучаются в белорусских учебных заведениях.
Александр Герасименко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвийской Республике:
Этот год характеризуется ростом товарооборота. Товарооборот увеличился где-то в 3,6 раза, а белорусский экспорт – в 3,9 десятых раза и достиг 1,2 миллиарда долларов. Это достаточно хорошие показатели. За этот и прошлый год у нас увеличилось число совместных предприятий где-то на 200, в том числе в Латвии и в Беларуси. Если говорить по транзиту, то рост у нас на 25% к уровню прошлого года. Это говорит о том, что наша экономика имеет хорошие возможности для увеличения своего экспорта.