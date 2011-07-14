Руководители всех белорусских загранучреждений собрались в Минске на ежегодную учебу

В рамках этого мероприятия организована серия специальных семинаров и консультаций. Главы белорусских дипмиссий встретятся с представителями министерств, госкомитетов, концернов.

Дипломаты уже обсудили перспективы наращивания экспорта наукоемкой продукции, меры по диверсификации поставок энергоресурсов и транзитного потенциала Беларуси. Говорили и о наращивании экспорта образовательных услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Пацкевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:

Подписано соглашение о признании дипломов. Благодаря этому документу открываются серьезные перспективы для республики по экспорту образовательных услуг. Уже сегодня более 150 человек из Азербайджана обучаются в белорусских учебных заведениях.

Александр Герасименко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвийской Республике:

Этот год характеризуется ростом товарооборота. Товарооборот увеличился где-то в 3,6 раза, а белорусский экспорт – в 3,9 десятых раза и достиг 1,2 миллиарда долларов. Это достаточно хорошие показатели. За этот и прошлый год у нас увеличилось число совместных предприятий где-то на 200, в том числе в Латвии и в Беларуси. Если говорить по транзиту, то рост у нас на 25% к уровню прошлого года. Это говорит о том, что наша экономика имеет хорошие возможности для увеличения своего экспорта.