Белоруска Александра Нехай завоевала бронзу на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2011»

В фестивальном Витебске сегодня прозвучат последние аккорды «Славянского базара».

На торжественном закрытии юбилейного форума по традиции споют звезды эстрады, а также победители взрослого и детского музыкальных конкурсов.

От фестиваля до фестиваля живут не только зрители, но и сами артисты. За 20-летнюю историю форума для многих звезд российской эстрады Витебск стал обязательным пунктом в летнем гастрольном графике.

Певица Зара за несколько лет успела посмотреть все городские достопримечательности.

Лариса Долина приезжает в Амфитеатр на мотоцикле с мужем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А Елена Ваенга, в знак любви к «Славянскому базару», на репетицию принесла символ фестиваля – букет васильков.

Елена Ваенга, певица (Россия):

Мне очень нравится здесь зал, очень нравится отношение к артистам.

Есть места, куда я не поеду, а в Витебск я всегда поеду. И всегда выкраиваю свой график так, чтобы попасть в Витебск.

Зара, певица (России):

Я хочу, чтобы фестиваль жил очень долго, границы расширялись.

Я люблю Витебск. Это для меня уже почти родной город.

В любви к Витебску сегодня со сцены признается и французский композитор Поль Капо. Специально к фестивалю он написал песню про Беларусь для белорусской группы.

Поль Капо, поэт и композитор (Франция):

Здесь, в Беларуси, люди очень уважают артистов. Не так, как во Франции. Вы живете искусством. И это очень важно. И мне это очень приятно.

За белоруску держал кулаки весь концертный зал «Витебск». Представительнице Беларуси Саше Нехай досталась бронза на Международном детском музыкальном конкурсе.

Гран-при в этом году отправится в Румынию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Нехай, обладательница третьей премии Международного детского музыкального конкурса «Витебск 2011»:

Конечно, довольна. Третье место – это все-таки такое место. Я хотела занять хоть какое-нибудь место. Вот я его заняла.

Сергей Шустицкий, председатель жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск 2011»:

Мы старались голосовать сердцем. В любом случае, это праздник для детей. Даже для тех, кто занял последние места, это огромный опыт. Я думаю, пребывание на «Славянском базаре» останется в их памяти навсегда. И это хорошая школа для них.

На главной площади Витебска весь день зажигает молодежь.

Юные таланты со всех уголков Беларуси демонстрировали самые модные направления в искусстве. В Первом международном танцевальном фестивале – самые «продвинутые» танцевальные стили: от джас-фанка до тектоники.

В качестве десерта торжественной церемонии закрытия на сцене Летнего амфитеатра появится огромный именинный торт. Участники концерта хором посчитают до 20, поздравив фестиваль с 20-м юбилеем.

Однако после официального закрытия последние позывные этого «Славянского базара» прозвучат лишь 16 июля. Зрителям еще предстоит встреча со звездами шансона и Авраамом Руссо.