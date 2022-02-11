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В воздух поднялись истребители. На аэродроме под Барановичами белорусские и российские авиаторы выполнили ряд задач

11 февраля 2022 13:47
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Новости Беларуси. Перехват самолета-нарушителя и ведение воздушного боя. На аэродроме под Барановичами белорусские и российские авиаторы выполнили ряд учебных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воздух поднялись истребители. На аэродроме под Барановичами белорусские и российские авиаторы выполнили ряд задач-1

В воздух поднялись истребители Су-30СМ и Су-35С. Последний из перечисленных – один из самых быстрых боевых самолетов. На его борту может находиться до 8 тонн боеприпасов.

Это не только ракеты класса «воздух-воздух», но и вооружение для поражения наземных и морских целей: от умных бомб до высокотехнологичных крылатых ракет.

В воздух поднялись истребители. На аэродроме под Барановичами белорусские и российские авиаторы выполнили ряд задач-4

Министр обороны Беларуси посетил командный пункт штаба руководства учением. Читайте здесь.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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