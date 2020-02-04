В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных Сил. Сейчас, в соответствии с планом, идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и специалисты радиоэлектронной борьбы. Свою боевую готовность они продемонстрировали на полигоне под Брестом. В арсенале «рэбовцев» – современный функциональный мобильный комплекс радиомониторинга.

Его основная задача – запеленговать и заглушить радиоэлектронные средства управления, связи и разведки противника.

Александр Полянин, начальник 2-ой группы радиомониторинга 5-го отдела радиомониторинга радиоподавления специального 387-го центра технического контроля и обеспечения защиты информации:

Группа комплекса технического контроля получила задачу на выдвижение в район выполнения мероприятий подразделениями сил специальных операций. Работа ведется в интересах сил специальных операций. Мы работаем совместно с различными подразделениями Вооруженных Сил. Основные направления деятельности группы – противодействие техническим средствам разведки, блокирование абонентских терминалов сотовой связи, а также радиоподавление каналов управления навигации беспилотных летательных аппаратов.