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В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка

04 февраля 2020 08:40
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных Сил. Сейчас, в соответствии с планом, идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка-1

Среди них и специалисты радиоэлектронной борьбы. Свою боевую готовность они продемонстрировали на полигоне под Брестом. В арсенале «рэбовцев» – современный функциональный мобильный комплекс радиомониторинга.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка-4

Его основная задача – запеленговать и заглушить радиоэлектронные средства управления, связи и разведки противника.  

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка-7

Александр Полянин, начальник 2-ой группы радиомониторинга 5-го отдела радиомониторинга радиоподавления специального 387-го центра технического контроля и обеспечения защиты информации:
Группа комплекса технического контроля получила задачу на выдвижение в район выполнения мероприятий подразделениями сил специальных операций. Работа ведется в интересах сил специальных операций. Мы работаем совместно с различными подразделениями Вооруженных Сил. Основные направления деятельности группы – противодействие техническим средствам разведки, блокирование абонентских терминалов сотовой связи, а также радиоподавление каналов управления навигации беспилотных летательных аппаратов.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка-10

К комплексной проверке Вооруженных Сил накануне примкнула и боевая авиация. А состав дежурных сил по противовоздушной обороне был усилен зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук» и «Оса».

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка-13

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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