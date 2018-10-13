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В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери

13 октября 2018 11:58
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Новости Беларуси. Накануне праздника всех матерей в Вооруженных Силах Беларуси вниманием окружили женщин, дети которых погибли в локальных конфликтах за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери-1

В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери-3

Представительниц общественных объединений пригласили в Центральный Дом офицеров. Забота, внимание, подарки и теплая атмосфера сопутствовали празднику, который собрал также матерей, чьи дети сейчас несут службу в армии.

В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери-6

Наталья Пашкевич, мать военнослужащего:
Да рада я за него, да и все. Становится мужчиной. У него какой-то новый этап в жизни. Он возмужал, он стал говорить больше теплых слов маме, он оценил домашний уют.

В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери-9

В канун Дня матери во всех воинских подразделениях родители солдат – желанные гости. Мам знакомят с условиями, созданными для их сыновей. Проходят встречи с командованием воинских частей. Женщинам, чьи дети добросовестно служат в Вооруженных Силах, вручаются подарки и благодарственные письма.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Наталья Пашкевич # Фотофакт

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