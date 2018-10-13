В Вооруженных Силах Беларуси начались мероприятия, посвящённые Дню матери

Новости Беларуси. Накануне праздника всех матерей в Вооруженных Силах Беларуси вниманием окружили женщин, дети которых погибли в локальных конфликтах за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительниц общественных объединений пригласили в Центральный Дом офицеров. Забота, внимание, подарки и теплая атмосфера сопутствовали празднику, который собрал также матерей, чьи дети сейчас несут службу в армии.

Наталья Пашкевич, мать военнослужащего:

Да рада я за него, да и все. Становится мужчиной. У него какой-то новый этап в жизни. Он возмужал, он стал говорить больше теплых слов маме, он оценил домашний уют.